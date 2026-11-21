Gıda israfı doğayı ve geleceği tehdit ediyor! Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nden önemli adımlar

Türkiye'de her gün milyonlarca ekmek çöpe giderken meyve ve sebzelerdeki gıda israfı da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İsraf, yalnızca ekonomik kayıplara değil, doğal kaynakların tükenmesine de yol açıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile israfın önlenmesi hedeflenirken bireysel tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinin önemi vurgulanıyor.