18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Fırtına Obüsleri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK hedeflerini vurdu! | VİDEO

Türk Fırtına Obüsleri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK hedeflerini vurdu! | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2020 02:23
Güncelleme:18.06.2020 02:23
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'nun görüntülerini yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Fırtına Obüslerin terör hedeflerini vurduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında açıklama yapıldı.

PKK HEDEFLERİ VURULDU

PKK hedeflerine yönelik yapılan Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Türk Fırtına Obüsleri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK hedeflerini vurdu
Türk Fırtına Obüsleri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK hedeflerini vurdu
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü
MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı: Terör hedefleri...
MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı: Terör hedefleri...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Libya mesajı
MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı
MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama
HDP'li gruptan Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik
HDP'li gruptan Diyarbakır annelerine hakaret gibi etkinlik
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye’nin 2.500 KM’lik operasyon sahasına dikkat çekti
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye’nin 2.500 KM’lik operasyon sahasına dikkat çekti
Sınır dışı operasyonlarla ilgili çarpıcı yorum ‘’Türkiye öğretilmiş çaresizliği kırdı’’
Sınır dışı operasyonlarla ilgili çarpıcı yorum ‘’Türkiye öğretilmiş çaresizliği kırdı’’
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Daha Fazla Video Göster