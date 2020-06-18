Türk Fırtına Obüsleri Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK hedeflerini vurdu! | VİDEO

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'nun görüntülerini yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Fırtına Obüslerin terör hedeflerini vurduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında açıklama yapıldı.

PKK HEDEFLERİ VURULDU

PKK hedeflerine yönelik yapılan Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.