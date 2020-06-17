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Son dakika: Pençe - Kaplan operasyonunun detayları! Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? |Video
Terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe – Kartal hava harekatının ardından Pençe – Kaplan operasyonuyla kara harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’nın inleri tek tek yok ediyor. A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, yürütülen operasyon hakkında canlı yayında bilgiler verdi. Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? İşte detaylar…