Son dakika: Pençe - Kaplan operasyonunun detayları! Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? |Video

Terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe – Kartal hava harekatının ardından Pençe – Kaplan operasyonuyla kara harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’nın inleri tek tek yok ediyor. A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, yürütülen operasyon hakkında canlı yayında bilgiler verdi. Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? İşte detaylar…