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Son dakika: Pençe - Kaplan operasyonunun detayları! Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? |Video

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Giriş: 17.06.2020 10:17
Terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe – Kartal hava harekatının ardından Pençe – Kaplan operasyonuyla kara harekatı başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’nın inleri tek tek yok ediyor. A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, yürütülen operasyon hakkında canlı yayında bilgiler verdi. Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? İşte detaylar…
Son dakika: Kuzey Irak’a kara harekatı! Gürsel Tokmakoğlu Pençe - Kaplan operasyonun detaylarını anlattı |Video SON DAKİKA: KUZEY IRAK'A KARA HAREKATI! GÜRSEL TOKMAKOĞLU PENÇE - KAPLAN OPERASYONUN DETAYLARINI ANLATTI |VİDEO
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonunu Harekat Merkezinden yönetiyor BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NU HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETİYOR
Pençe-Kaplan operasyonu başladı! ‘’Kahraman komandolarımız Haftanin’de’’ PENÇE-KAPLAN OPERASYONU BAŞLADI! ''KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ HAFTANİN'DE''
Türk komandoları Haftaninde! Pençe-Kartal Harekatında dikkat çeken Sincar detayı TÜRK KOMANDOLARI HAFTANİN'DE! PENÇE-KARTAL HAREKATI'NDA DİKKAT ÇEKEN SİNCAR DETAYI
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor! 150den fazla hedef imha edildi SON DAKİKA: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! 150'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ
Son dakika: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonunu Harekat Merkezinden yönetiyor SON DAKİKA: BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NU HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETİYOR
Son dakika: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonunu Harekat Merkezinden yönetiyor SON DAKİKA: BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NU HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETİYOR

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