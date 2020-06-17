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Son dakika: Kuzey Irak’a kara harekatı! Gürsel Tokmakoğlu Pençe - Kaplan operasyonun detaylarını anlattı |Video

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Giriş: 17.06.2020 09:45
Güncelleme:17.06.2020 11:02
Son dakika haberi... Pençe - Kartal operasyonunun ardından Kuzey Irak'a kara harekatı başladı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Pençe – Kaplan operasyonunun detaylarını anlattı. Bölge açısından operasyonun önemi ne? Bölgede denklem nasıl? ABD bölgede nerede bulunuyor? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Pençe - Kartal operasyonunun ardından Kuzey Irak'a kara harekatı başladı. Hava Kuvvetleri eski istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Pençe – Kaplan operasyonunun detaylarını anlattı. Bölge açısından operasyonun önemi ne? Bölgede denklem nasıl? ABD bölgede nerede bulunuyor?

İşte Tokmakoğlu'nun açıklamalarının satır başları;

BÖLGE AÇISINDAN OPERASYONUN ÖNEMİ NE?

Sinat- Haftanin bölgesi Türkiye'nin Şırnak güneyi olarak kabul edelim daha ziyade. Cudi dağına kadar uzanan ve burada teröristlerin çeşitli zamanlarda yurt içerisine girip bu bölgedeki ikmal yollarını kontrol eden dağlık bir arazi. Bu bölgenin teröristlerce çok uzun zamandan beri ilk yapıtığı büyük kongreler toplantılar buralarda olmuştur. Buranın göz açtırılmaksızın teröristten arındırılması gerekiyor.

İKİ KUŞAK HALİNDE

Zaten geçmişte de çalışma olmuştu ama bu sefer farklı olan kısımları bir defa Pençe – Kartal operasyonu iki kuşak halindeydi. Bir bahsettiğimiz gibi sınıra yakın Hakurk, Zap ve Avaşin bölgelerini içeriyordu. İkincisi ise daha güneydeydi 200 km derine kadar inebilecek tarzda Kandil'de Sincar'daydı. Burada hava kuvvetleri harekatını gördük nokta operasyonlarla bütün sığınak barınak ne ise toplantı halinde oldukları tespit edilen teknik bir şekilde vurulmuş oldu.

Türkiye'de barınacak yerleri kalmadı.

ABD BÖLGEDE NEREDE? DENKLEM NASIL?

ABD hemen Sincar'ın Suriye tarafında diye düşünelim haritayı gözümüzün önüne getirirsek o taraf Deyrizor bölgesine geliyor. O bölge içerisinde yani Haseke'nin güneyinden itibaren Deyrizor'a olan mesafede petrol bölgeleri vardır ve ABD ben burayı koruyacağım dedi. O bölgenin korunması ile ilgili olarak da PKK'dan devşirdiği YPG unsurlarıyla terörist başlarından bir tanesi Mazlum Kobani'nin de orada olduğunu işaret edebiliriz. İşte o bölgenin aslında Irak'tan geçiş sağlayan kısmı her ne kadar körmüş gibi gözükse de gelen yol Suriye'ye dayanıyor. Sincar bölgesindeki bu stratejik mevki diyebiliriz artık biz buna, çünkü Suriye ve Irak bölgelerindeki bütün aktarımların yapıldığı ve aynı zamanda eğitimlerin verildi bir alan haline geldi Sincar. Buranın bundan sonraki önemini işaret etmeye devem edeceğiz.

TSK VE MİT BURADAKİ HER ŞEYE HAKİMDİR

İstihbarat burada güçlü bir şekilde çalışmaktadır. TSK ve MİT buradaki her şeye hakimdir. Gerektiğinde istediği operasyonu yaparak göz açtırmamaktadır.

OPERASYON HANGİ AŞAMADA? HANGİ BÖLGELER TEMİZLENDİ?

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, yürütülen operasyon hakkında canlı yayında bilgiler verdi.

Son dakika: Pençe - Kaplan operasyonunun detayları! Operasyon hangi aşamada? Hangi bölgeler temizlendi? |Video SON DAKİKA: PENÇE - KAPLAN OPERASYONUNUN DETAYLARI! OPERASYON HANGİ AŞAMADA? HANGİ BÖLGELER TEMİZLENDİ? |VİDEO


HAFTANİN'DE TERÖR YUVALARI VURULUYOR
Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret , A Haber canlı yayınında bölgedeki gelişmeler hakkında detayları aktardı. Şöhret, "Türkiye kendi göbeğini kendisi kesiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Haftanin’de terör yuvaları vuruluyor! Uzman izim bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi |Video SON DAKİKA: HAFTANİN'DE TERÖR YUVALARI VURULUYOR! UZMAN İZİM BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ |VİDEO



KARA HAREKATI NASIL İLERLİYOR?
A News yayın koordinatörü Orhan Sali, canlı yayında anlattı.

Son dakika: Mehmetçik Kuzey Irak dağlarında! Yerli ve milli harekat! Kara operasyonu nasıl ilerliyor? Canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: MEHMETÇİK KUZEY IRAK DAĞLARINDA! YERLİ VE MİLLİ HAREKAT! KARA OPERASYONU NASIL İLERLİYOR? CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO

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