Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Kulislerdeki tahminler ve olası zam senaryoları masaya yatırıldı

Milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılacak zam oranına çevrilirken kulislerde konuşulan tahminler ve olası senaryolar merak konusu oldu. A Haber'de dün akşam yayınlanan Arka Plan programında emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler masaya yatırıldı. Programa katılan uzman konuklar, kulislerde konuşulanları ve zam beklentilerini değerlendirdi.