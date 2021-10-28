28 Ekim 2021, Perşembe
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Son dakika: Siirt'te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siirt'te yaptığı terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine verdi.