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Son dakika: Siirt'te 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

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Giriş: 28.10.2021 16:15
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Siirt'te yaptığı terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine verdi.
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