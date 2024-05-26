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Türk siyasetinde yumuşama dönemi! Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyareti ne zaman? Beklenen açıklama AK Parti'den geldi | Gözler o tarihte...

Türk siyaseti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı tarihi görüşmenin ardından adeta yumuşama dönemine girdi. Hatırlanacağı üzere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, görüşmeyi, "Siyaset yumuşama dönemine girdi" olarak yorumlarken bir iade-i ziyaret gerçekleştireceğinin altını çizdi. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken AK Parti'den gelen açıklama ile Başkan Erdoğan'ın CHP'ye yapılacak olan iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin bir kampı var. Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2024 19:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 19:53
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Başkan Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaret tarihi belli oldu! Beklenen açıklama AK Parti’den geldi | Gözler o tarihe çevrildi

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

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Başkan Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaret tarihi belli oldu! Beklenen açıklama AK Parti’den geldi | Gözler o tarihe çevrildi

1,5 SAATLİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.

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Başkan Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaret tarihi belli oldu! Beklenen açıklama AK Parti’den geldi | Gözler o tarihe çevrildi

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaret tarihi belli oldu! Beklenen açıklama AK Parti’den geldi | Gözler o tarihe çevrildi

KARŞILIKLI HEDİYE TAKDİM EDİLDİ
Görüşmede ana gündem maddesi yeni sivil Anayasa oldu. Görüşmede, CHP Anayasa dışında kendi belirlediği 8 ana başlıktan oluşan gündem maddelerini ilettiği öğrenildi.

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Başkan Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyaret tarihi belli oldu! Beklenen açıklama AK Parti’den geldi | Gözler o tarihe çevrildi

Özgür Özel görüşmeye eli boş gelmedi. Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti. Erdoğan'dan da Özel'e hediye takdiminde bulundu.