Türk siyasetinde yumuşama dönemi! Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iade-i ziyareti ne zaman? Beklenen açıklama AK Parti'den geldi | Gözler o tarihte...

Türk siyaseti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı tarihi görüşmenin ardından adeta yumuşama dönemine girdi. Hatırlanacağı üzere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, görüşmeyi, "Siyaset yumuşama dönemine girdi" olarak yorumlarken bir iade-i ziyaret gerçekleştireceğinin altını çizdi. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken AK Parti'den gelen açıklama ile Başkan Erdoğan'ın CHP'ye yapılacak olan iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin bir kampı var. Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...