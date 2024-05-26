Süper Lig’den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

PENDİKSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ NETLEŞTİ

Bu karşılaşmadan çıkan sonuç Pendikspor'u da etkiledi. İbrahim Üzülmez'in ekibi Pendikspor'un ligde kalabilmesi için 40 puandaki bir diğer takım olan Ankaragücü'nü puan ve averaj olarak geride bırakması gerekiyordu ancak Karagümrük de işin içine dahil olunca üçlü averajda Pendik'in küme düşmesi kesinleşti.