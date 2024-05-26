26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Süper Lig'den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

Trendyol Süper Lig'de düşmesi kesinleşecek olan son takım belli olacak. Kritik maçlar öncesinde küme düşme hattı adeta alev almış durumda. 4 takımın da düşme ihtimali bulunduğu maçlarda 4 gol var. Peki Süper Lig'den düşecek son takım hangi olacak? İşte ligden düşme tehlikesi yaşayan takımlar, puan hesaplamaları...

Giriş Tarihi: 26.05.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 20:10
  • 1
  • 11
Süper Lig’den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

Şampiyonun bugün belli olacağı Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattı da adeta alev aldı. Kritik hesapların yapıldığı haftada kümeden düşecek olan son takım da bugün belli olacak.

  • 2
  • 11
Süper Lig’den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

FATİH KARAGÜMRÜK GALİBİYETLE LİGE VEDA ETTİ

Süper Lig'e vedası geçen hafta kesinleşen Fatih Karagümrük dün sahasında hedefi kalmayan Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibinin gollerini Markao (42), Ryan Mendes (50) ve Güven Yalçın (90) attı. Konuk ekibin tek sayısı 57'de Soner Aydoğdu'dan geldi.

  • 3
  • 11
Süper Lig’den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

PENDİKSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ NETLEŞTİ

Bu karşılaşmadan çıkan sonuç Pendikspor'u da etkiledi. İbrahim Üzülmez'in ekibi Pendikspor'un ligde kalabilmesi için 40 puandaki bir diğer takım olan Ankaragücü'nü puan ve averaj olarak geride bırakması gerekiyordu ancak Karagümrük de işin içine dahil olunca üçlü averajda Pendik'in küme düşmesi kesinleşti.

  • 4
  • 11
Süper Lig’den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

KONYASPOR 0 - 1 GALATASARAY

29' Icardi

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Oğulcan, Ndao, Ethemi, Çikalleshi
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Barış, Kerem, Icardi

  • 5
  • 11
Süper Lig’den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum

PENDİKSPOR 0 - 1 GAZİANTEP FK

33' Ogün Özçiçek

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Murat, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Endri, Kappel, Thiam, Umut
Gaziantep FK: Nita, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Nkoulu, Ogün, Maxmi, Markovic, Gradel, Draguş