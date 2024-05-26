26 Mayıs 2024, Pazar
Süper Lig'den düşecek son takım kim olacak? İşte küme düşme hattında son durum
Trendyol Süper Lig'de düşmesi kesinleşecek olan son takım belli olacak. Kritik maçlar öncesinde küme düşme hattı adeta alev almış durumda. 4 takımın da düşme ihtimali bulunduğu maçlarda 4 gol var. Peki Süper Lig'den düşecek son takım hangi olacak? İşte ligden düşme tehlikesi yaşayan takımlar, puan hesaplamaları...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 20:10
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