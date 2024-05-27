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İstanbul'da korkutan deprem! 27 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 01:10
Son dakika haberine göre İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD yaptığı açıklamada depremin merkez üssünü Marmara Denizi, büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Detayları Deprem Uzmanı Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç A Haber canlı yayınında aktardı...
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