26 Mayıs 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyaret tarihi belli oldu! Beklenen açıklama AK Parti'den geldi | Gözler o tarihe çevrildi
Türk siyaseti 'yumuşayan' ve 'normalleşen' iklimle pozitif eğilime girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde Özgür Özel'i kabul etmesi sonrası CHP'ye yapılacak olan iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "AK Parti'nin bir kampı var. Sanırım Haziran ayının ilk haftası ziyaret gerçekleşebilir" değerlendirmesinde bulundu. Güler, ziyaretlerin devam etmesini arzu ettiğini söyledi.