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Kim Milyoner Olmak İster'de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | "Şov başlıyor Kenan bey" ifadeleri kırdı geçirdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa katılan Hakan Demir isimli renkli bir yarışmacı, eğlenceli tavırlarıyla Milyoner'e damga vurdu. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu ile olan anısını anlatınca İmirzalıoğlu gülme krizine girdi. Yarışmacının ardından soruya verdiği cevap sonrası "şov başlıyor Kenan bey" ifadeleri stüdyodaki ve ekrandaki izleyicileri kahkahaya boğdu. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 26.05.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 00:06
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Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | Şov başlıyor ifadeleri kırdı geçirdi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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  • 102
Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | Şov başlıyor ifadeleri kırdı geçirdi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

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  • 102
Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | Şov başlıyor ifadeleri kırdı geçirdi

Programa katılan Hakan Demir isimli renkli bir yarışmacı, eğlenceli tavırlarıyla Milyoner'e damga vurdu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | Şov başlıyor ifadeleri kırdı geçirdi

Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı, Kenan İmirzalıoğlu ile olan anısını anlatınca İmirzalıoğlu gülme krizine girdi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de renkli anlar! Yarışmacının enerjik tavırları geceye damga vurdu | Şov başlıyor ifadeleri kırdı geçirdi

"AJANSLAR VAR" DEDİNİZ

Kenan İmirzalıoğlu ile anısını anlatan renkli yarışmacı, "2014 yılıydı tam hatırlamıyorum. Ben sizi Cihangir'de gördüm. Kafamı kaldırdığımda arabadaydınız ve '1 dakika' dedim. Bunun üzerine siz de camı açtınız. Size "Kenan bey merhaba, benim en büyük hayalim dizilerde oynamak" dedim. Sizde 'Ajanslar var' dediniz." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu kahkaha attı.