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AK Parti’nin yasa taslağına A Haber ulaştı! İşte başıboş köpek düzenlemesinde detaylar

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 15:19
Son dakika haberi... AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağına A Haber ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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