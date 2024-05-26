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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Bebek kamerasına yakalandılar

Pes dedirten hırsızlık olayı İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre 4 kadın hırsız, ziyaret için Zonguldak'a giden iki çocuklu ailenin evindeki 400 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para çaldı. Hırsızların girdiği evde oturan Doğan Can Aktaş yaptığı açıklamada, "Bizi şaşırtan kısmı, kapıyı açmaları bile tereddütlü değil. Direkt kapıyı zorlayarak başlıyorlar. Evde olmadığımızdan çok eminler" dedi. Öte yandan hırsızlık anları, Aktaş ailenin iki bebeği için evlerine taktırdıkları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 18:09
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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | O anlar bebek kamerasında...

"Yok artık" dedirten hırsızlık İstanbul Bakırköy'de 18 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.30 sıralarında, Ataköy 2. Kısım'da meydana geldi.

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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | O anlar bebek kamerasında...

İddiaya göre; Doğan Can Aktaş, eşi ve iki çocuğuyla birlikte aile ziyareti için Zonguldak'a gitti. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen 4 kadın, hırsızlık için girdikleri evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Evlerine hırsız girdiğini öğrenen Aktaş ailesi, haberi alır almaz İstanbul'a döndü. Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | O anlar bebek kamerasında...

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızlık anları, Aktaş aileinin iki bebeği için evlerine taktırdıkları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapıyı zorlayarak açtıktan sonra sakin tavırlarla eve giren 3 kadın şüpheli, doğrudan çiftin yatak odasına yöneliyor. Bu sırada 4'üncü şüphelinin kapıda beklediği görülüyor. Ellerine eldiven taktıkları görülen şüphelilerden ikisi şifonyeri ararken diğeri ise gardroba bakıyor. Şüpheliler ziynet eşyalarını aldıktan sonra yatak odasındaki güvenlik kamerasını fark ediyor. Yüzlerini kapatarak yatak odasından çıkan şüphelilerden biri, çocuk odasına girerek dolapların içine bakıyor. Sakin hareketleriyle dikkat çeken şüphelilerden birinin evden çıkarken salondaki güvenlik kamerasını fark ederek "Burada da mı var" dediği duyuluyor.

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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | O anlar bebek kamerasında...

" DİREKT YATAK ODASINA GEÇİYORLAR"
Hırsızların girdiği evde oturan Doğan Can Aktaş, "Geçen hafta Cuma günü eşimin memleketine gittik aile ziyareti için. Cumartesi günü saat 14.35'te evimize hırsız girdi. 4 tane kadın; 3 tanesi eve giriyor, biri kapıda bekliyor. Yaklaşık 4 dakika sürüyor. Bizi şaşırtan kısmı, kapıyı açmaları bile tereddütlü değil. Direkt kapıyı zorlayarak başlıyorlar. Evde olmadığımızdan çok eminler. Ve kameralardan görüldüğü gibi direkt yatak odasına geçiyorlar. Şifonyeri boşaltıyorlar. Zaten eşimin takıları da şifonyerdeydi. Onu aldıktan sonra küçük odada 5-6 saniye bir dolaba bakıp daha sonrasında çıkıyorlar. Başka yere bakmıyorlar. Buradan çıktıktan sonra Ataköy 9.Kısım'a gidiyorlar, 2 daire de orada soyuyorlar" dedi.

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İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | O anlar bebek kamerasında...

"EŞİM EN UFAK BİR KAPI TIKIRTISINDA KORKUYOR"
Bölgede hırsızlık vakalarının arttığını vurgulayan Aktaş, "7-8 gün oldu, hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Eşim çok tedirgin oldu, 2 bebeğimiz var neticede. En ufak bir kapı tıkırtısında korkuyor şu an. Alarm sistemi kurduracağım. Kendimce önlemler alacağım. Bunun dışında pek yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Yaklaşık 3.5 senedir biz Ataköy'de oturuyoruz. Daha önce bu muhitte böyle olaylar duymuyorduk. Geçtiğimiz 2 ay içinde çok fazla arttı. Çevremizden çok fazla duymaya başladık" şeklinde konuştu.