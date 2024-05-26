İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık! 4 kadın girdikleri evde 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı | Bebek kamerasına yakalandılar

"EŞİM EN UFAK BİR KAPI TIKIRTISINDA KORKUYOR"

Bölgede hırsızlık vakalarının arttığını vurgulayan Aktaş, "7-8 gün oldu, hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya hazırız. Eşim çok tedirgin oldu, 2 bebeğimiz var neticede. En ufak bir kapı tıkırtısında korkuyor şu an. Alarm sistemi kurduracağım. Kendimce önlemler alacağım. Bunun dışında pek yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Yaklaşık 3.5 senedir biz Ataköy'de oturuyoruz. Daha önce bu muhitte böyle olaylar duymuyorduk. Geçtiğimiz 2 ay içinde çok fazla arttı. Çevremizden çok fazla duymaya başladık" şeklinde konuştu.