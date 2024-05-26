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Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlattan anne babasına kanlı pusu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

Korkunç olay, Denizli'nin Güney ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen anne babasına pusu kuran cani oğul, tek kurşunla hem annesini hem de babasını vurdu. Kanlı olayda annenin öldüğü babanın ise entübe edildiği öğrenildi. Öte yandan olayın faili olan ve cinayet ihbarında bulunan 23 yaşındaki evlat, suçunu itiraf etti. Cani evladın yaptığı açıklamada, "Babam, bana eziyet edip, dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim." ifadeleri tüyler ürpertti. işte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 18:48
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Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlat anne babasına pusu kurdu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

Kan donduran olay, Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde meydana geldi.

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Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlat anne babasına pusu kurdu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı (55), Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı.

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Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlat anne babasına pusu kurdu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

Evlerine 100 metre kala pusuya düşürülen çiftte, av tüfeği ile 1 el ateş edildi. İlk önce motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı'nın omurga kemiğini parçaladı

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Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlat anne babasına pusu kurdu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

Belinden giren kurşun iç organları parçalayan Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlat anne babasına pusu kurdu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

ÇOK SAYIDA EKİPLE OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda ekiple olaya müdahale edildi.