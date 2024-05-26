Denizli’de kan donduran vahşet! Cani evlattan anne babasına kanlı pusu: Gözünü kırpmadan vurdu | Savunması tüyler ürpertti: Amacım korkutmaktı

Korkunç olay, Denizli'nin Güney ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen anne babasına pusu kuran cani oğul, tek kurşunla hem annesini hem de babasını vurdu. Kanlı olayda annenin öldüğü babanın ise entübe edildiği öğrenildi. Öte yandan olayın faili olan ve cinayet ihbarında bulunan 23 yaşındaki evlat, suçunu itiraf etti. Cani evladın yaptığı açıklamada, "Babam, bana eziyet edip, dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim." ifadeleri tüyler ürpertti. işte detaylar...