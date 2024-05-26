A Haber olay yerinde! Katliam gibi kazada 10 ölü

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi. A Haber ekibi olay yerinden son gelişmeleri anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur zincirleme kazanın bir kazaya daha sebebiyet verdiğini anlattı. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN