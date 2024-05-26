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A Haber olay yerinde! Katliam gibi kazada 10 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 22:38
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişi yaralandığını bildirdi. A Haber ekibi olay yerinden son gelişmeleri anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur zincirleme kazanın bir kazaya daha sebebiyet verdiğini anlattı. İşte detaylar...
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