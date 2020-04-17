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17.04.2020

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? Uzman isimden canlı yayında heyecanlandıran açıklama |Video

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum" diyerek müjdeyi vermişti. Peki Ovalı'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? A Haber canlı yayınında konu ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen, "Türkiye gerçekten tıp konusunda çok ilerde. Ben bunu gururla söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs tedavisi üzerinde çalışma yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum" diyerek müjdeyi vermişti. Peki Ovalı'nın bulduğu ilaç koronavirüse şifa olacak mı? A Haber canlı yayınında konu ile ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Meltem Özen, "Türkiye gerçekten tıp konusunda çok ilerde. Ben bunu gururla söylüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE TÜRK DOKTORLARI DESTAN YAZIYOR

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele konusunda başarılı bir sınav verdiğini vurgulayan Özen, "Türkiye gerçekten tıp konusunda çok ilerde. Ben bunu gururla söylüyorum. Hem saha çalışan doktor arkadaşlarımız hem labrotuvarlarda araştırmacı olarak çalışan doktor arkadaşlarımız ki bugünde bunla ilgili çok güzel bir haberimiz de var onu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten Türkiye ve Türk doktorları destan yazıyor. Çok büyük başarılara imza atıyor. Çok sevgili meslektaşımız çok değerli Prof. Dr. Ercüment Ovalı çok güzel bir keşife imza atmak üzere. Bir ilaç çalışması üzerinde çalıştığını ve hakikaten faydasını gördüğünü ifade etti. Daha açıklamalar yapacaktır detaylı ama şu anki yaptığı açıklamayla "Dornaz Alfa "adlı bir ilaç bu bir DNA'yı parçalayan bir enzim bunun anlamı nedir? Kistik fibrozis dediğimiz bir hastalık var onda akciğerdeki salgılar mukus çok yoğundur onun içindeki DNA'yı ordan hücrelerden açığa çıkan DNA'ya parçalayarak bunu da akışkan hale getiren bir enzim bu. İnsan deneylerine geçme konusunda önerilerini sundu. İnşallah bunları da görürüz." ifadelerini kullandı.

Dornaz alfa nedir? Corona virüsü koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı! DORNAZ ALFA NEDİR? CORONA VİRÜSÜ (KORONAVİRÜS) İLACI İÇİN MÜJDELİ HABER! PROF. DR. ERCÜMENT OVALI AÇIKLADI!
Prof. Dr. Ercüment Ovalıdan koronavirüs ilacı müjdesi PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN KORONAVİRÜS İLACI MÜJDESİ
Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalıdan heyecanlandıran paylaşım KORONA VİRÜS AŞISI İÇİN ÇALIŞAN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalıdan ilk açıklamalar AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR
Prof. Dr. Ercüment Ovalıdan heyecanlandıran açıklama: Plazma tedavisi çok kısa sürede insanların hayatına dokunabilir PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: PLAZMA TEDAVİSİ ÇOK KISA SÜREDE İNSANLARIN HAYATINA DOKUNABİLİR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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