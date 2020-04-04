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Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar

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Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. , "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" dedi. Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi tarafından onaylanmıştı.

Koronavirüse karşı tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. .

Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR

FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜ PAYLAŞIYOR

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaşıyor.

"10 MİLYAR PFU ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ"

Ovalı dün attığı tweet'te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik" dedi. Ovalı, "Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı

"HÜCRELERİ BEKLENENDEN KISA SÜREDE PARÇALAMIŞ"

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." bilgisini verdi

1 HAFTA TEK BAŞINA ÇALIŞACAK

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi tarafından onaylanmıştı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama: Plazma tedavisi çok kısa sürede insanların hayatına dokunabilir PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA: PLAZMA TEDAVİSİ ÇOK KISA SÜREDE İNSANLARIN HAYATINA DOKUNABİLİR

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