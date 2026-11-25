Asgari ücrette kritik hesap! 2027 zammında 3 güçlü ipucu

Milyonlarca çalışanın gözü aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi. 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için yüzde 5 farklı zam senaryosu gündemdeki yerini koruyor. A Haber’de konuşan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Develi, yeni ücretin belirlenmesinde üç kritik veriye dikkat çekti. Peki milyonların beklediği zamda hangi oran öne çıkıyor? Asgari ücrette yüzde 24'lük telafi ihtimali masada mı?