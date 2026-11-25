Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan 5 askerimizin kimlikleri açıklandı

Eskişehir'de eğitim uçuşu için havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 5 askerimizin kimlikleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Mehmet Çöl, Halil Karabulut, Volkan Demirhan, Muhammed Nurullah Eraslan ve Mehmet Alp Gürdağ'ın şehit olduğu bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Kazanın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Olay yerindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.