Eskişehir'deki helikopter kazasında hangi ihtimaller öne çıkıyor? Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de anlattı

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerimiz şehit oldu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Helikopterin teknik özellikleri, bakım süreçleri ve eğitim uçuşlarına ilişkin bilgiler paylaşan Olçar, teknik arıza veya helikopterin yabancı bir cisme temas etmesi gibi ihtimaller üzerinde durdu. Enkaz görüntülerini de değerlendiren Olçar, kazanın kesin nedeninin kayıtların ve helikopter parçalarının incelenmesinin ardından ortaya çıkacağını vurguladı.