Emekliye refah payı ve seyyanen zam gelecek mi? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya A Haber'de rakam verdi

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrilirken enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam formülleri de gündemde. A Haber canlı yayınında olası zam senaryolarını değerlendiren Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, 23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının 28-30 bin lira seviyesine çıkarılabileceğini öngördü. Enflasyon farkına ek olarak 5 puanlık refah payı ve 5 bin liralık seyyanen zam uygulanması halinde ise bu rakamın 32 bin 137 liraya ulaşabileceğini belirtti. Kök maaş düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çetinkaya, prim gün sayısı ve ödenen prim tutarının maaşlara etkisini anlattı. Yayında ayrıca maaş artışları öncesinde yaşanan fırsatçı fiyat artışları ve bunların satın alma gücüne etkileri ele alındı.