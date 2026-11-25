Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmî Gazete'de! İşte yeni atamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi ve atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken çok sayıda valinin görev yeri değiştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Şanlıurfa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Kayseri Valiliğine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı Tekirdağ Valiliğine, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise Hatay Valiliğine atandı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığına, Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz da Polis Akademisi Başkanlığına getirildi. Atamalara ilişkin detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.