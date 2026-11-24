Bakan Işıkhan A Haber'e açıkladı! Emekli maaşlarına ilave iyileştirme hazırlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin ve asgari ücretlinin merakla beklediği düzenlemelere ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Emekli aylıklarında mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Işıkhan, emekliler arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yaklaşım üzerinde durduklarını ifade etti. Bakan Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını da açıkladı.