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Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
Son dakika... Dornaz alfa nedir? Coronavirüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? İlk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanan koronavirüs, dünyada etkisini sürdürüyor. Koronavirüs ilacı ve aşısı ile ilgili dünya genelinde çalışmalar devam ederken, müjdeli haber Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. Ovalı, koronavirüs ilacı ile ilgili 23 Nisan tarihini işaret etti. Peki, dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı bulundu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:34Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:38