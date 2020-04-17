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Haberler Galeri Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Son dakika... Dornaz alfa nedir? Coronavirüsü ilacı ve aşısı bulundu mu? İlk olarak Çin'in Vuhan Eyaleti'nde Aralık ayının sonlarında ateş, öksürük, nefes darlığı gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanan koronavirüs, dünyada etkisini sürdürüyor. Koronavirüs ilacı ve aşısı ile ilgili dünya genelinde çalışmalar devam ederken, müjdeli haber Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. Ovalı, koronavirüs ilacı ile ilgili 23 Nisan tarihini işaret etti. Peki, dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı bulundu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 11:38
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Dornaz alfa nedir? Corona virüsü koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Son dakika... Koronavirüs ilacı bulundu mu? Corona virüsü aşısı var mı? Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan 'koronavirüs ilacı' ile ilgili müjdeli haber geldi. Kan ve kök hücreden yapay deri ürettiği için 2017'de ABD'den En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs ilacı için Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Peki, corona virüsü ilacı bulundu mu? Dornaz alfa nedir? İşte son gelişmeler...

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Dornaz alfa nedir? Corona virüsü koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

KORONAVİRÜS İLACI BULUNDU MU?

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" açıklamasını yaptı.

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Dornaz alfa nedir? Corona virüsü koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.

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Dornaz alfa nedir? Corona virüsü koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Ovalı, daha önce 23 Nisan'da açıklama yapacaklarını ifade etmişti ancak ilacın beklenenden daha etkili olması üzerine hemen tedavilerde kullanılması için erken açıkladıklarını söyledi.

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Dornaz alfa nedir? Corona virüsü koronavirüs ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Ovalı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.