Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!

Son dakika... Koronavirüs ilacı bulundu mu? Corona virüsü aşısı var mı? Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan 'koronavirüs ilacı' ile ilgili müjdeli haber geldi. Kan ve kök hücreden yapay deri ürettiği için 2017'de ABD'den En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs ilacı için Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Peki, corona virüsü ilacı bulundu mu? Dornaz alfa nedir? İşte son gelişmeler...