09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

Korona virüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
KORONA AŞISI İÇİN ÇALIŞAN OVALI'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

virüs (Covid-19) aşısı için ekibiyle birlikte çalışmalar yürüten Prof. Dr. 'dan 'yi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. hesabından açıklama yapan Ovalı, "Artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. için sözleştik" dedi.

virüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, bu sabah 'yi heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.



"23 NİSAN İÇİN SÖZLEŞTİK"

Ovalı, hesabından yaptığı açıklamada, "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR
Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA