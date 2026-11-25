CHP'de kurultay savaşı alevleniyor! Kılıçdaroğlu Salıcı ve Özel sorularına A Haber’de yanıt verdi

CHP'de genel başkanlık ve kurultay tartışmaları giderek büyüyor! Özgür Özel'in "CHP'yi geri alacağız" çıkışı, Oğuz Kaan Salıcı'nın kurultay takviminin ertelenmesine yönelik sert eleştirileri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönüp dönmeyeceği siyasetin gündemine oturdu. A Haber, TBMM'de Kılıçdaroğlu'na iki kritik soruyu yöneltti. Kılıçdaroğlu, Salıcı'nın açıklamalarına "Parti içi meseleler partide konuşulur" yanıtını verirken, Özel'in sözleri hakkında ise "Herhangi bir değerlendirme yok" demekle yetindi. Kulislerde Kılıçdaroğlu-Salıcı rekabeti, delege hesapları, kurultay takvimi ve İmamoğlu'na yakın isimlerin yeni parti hazırlığı iddiası tartışılmaya başlandı.