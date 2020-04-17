Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı müjdesi

Kan ve kök hücreden yapay deri ürettiği için 2017'de ABD'den En İyi Deneysel Araştırma ünvanı ödülü alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs ilacı hakkında müjdeyi verdi. Ekibiyle koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışan Ovalı, "Acilen Dornaz Alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi.

Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir" açıklamasını yaptı.

İLACIN İSMİNİ DUYURDU

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurdu.



Ovalı, daha önce 23 Nisan'da açıklama yapacaklarını ifade etmişti ancak ilacın beklenenden daha etkili olması üzerine hemen tedavilerde kullanılması için erken açıkladıklarını söyledi.



Ovalı, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa, hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.

DORNAZ ALFA NEDİR? DORNAZ ALFA NE ANLAMA GELİYOR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır.

Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

'KONVELSAN PLAZMA' NEDİR?

Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Ovalı, tedavi yöntemiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bu, 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. 'Konvelsan plazma' dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA, H1N1, SARS ve MERS verisine baktığımız zaman etkili oldu.