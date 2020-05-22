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Son dakika: Organize kötülük değil organize sahtecilik! Fazilet durağı gerçeği ortaya çıktı |Video

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Giriş: 22.05.2020 17:02
Güncelleme:22.05.2020 17:03
Son dakika haberi... CHP’li İBB yönetiminin Fazilet durağı hakkındaki yalanlarının Başsavcılık tarafından resmi belgeler, kamera kayıtları ışığında deşifre edilmesi ve otobüs şoförünün tüm gerçekleri anlatmasının ardından akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oluşturulan Ulaşım Bilim Kurulu'nun başkanlığını yaptığını ifade eden Ilıcalı, çok teknik bilgiler olduğunu ve akbil kartlarından bu bilgilere kolayca ulaşabileceğini belirtti.

Son dakika haberi... CHP'li İBB yönetiminin Fazilet durağı hakkındaki yalanlarının Başsavcılık tarafından resmi belgeler, kamera kayıtları ışığında deşifre edilmesi ve otobüs şoförünün tüm gerçekleri anlatmasının ardından akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Oluşturulan Ulaşım Bilim Kurulu'nun başkanlığını yaptığını ifade eden Ilıcalı, çok teknik bilgiler olduğunu ve akbil kartlarından bu bilgilere kolayca ulaşabileceğini belirtti.

HER HAFTA AKBİL VERİLERİNİ İNCELİYORUZ

Ilıcalı, "Tamamen olay çok teknik bir konu biz zaten şu an Nisan ayı itibariyle İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya beyi toplu ulaşımla ilgili Belediye ve Valilik arasında sorunlar var. Bir hakem heyeti bilim kurulu oluşturacağız denildi. Vali bey beni önerdi belediyede destek verdi. 3 kişilik benim başkanlığında bir bilim kurulu kuruldu. Belediyenin de üyesi var. Her hafta akbil verilerini alıyoruz ona göre İstanbul'daki değişimi inceliyoruz." dedi.

FAZİLET DURAĞI VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Canlı yayında Fazilet durağı ile ilgili verileri paylaşan Ilıcalı, "Akbil verilerini alırsınız hangi hatta hangi durakta ne kadar yolcu binmiş bellidir bu. Adları soyadları da belli. Ayrıca aracın içinde kameralar vardır onlardan aracın doluluğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, "Yeni planlama anlayışında artık tıka basa değil artık metrobüste 1 milyon yolcu taşımak mümkün olamayacak. Böyle bir çalışma yapıyoruz." dedi.

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