CHP'li Murat Ongun, Fazilet durağı rezaletini kapatmak için şoförlere kurgu röportaj yaptırmış

KENAN KIRAN / SABAH

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki otobüsün şoförünün İBB TV ve polisteki ifadelerinin çelişkili olduğunu tespit etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN İFADELERİ FARKLI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında; suç duyurusuna konu olan iki otobüsün şoförlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin farklı olduğuna dikkat çekiliyor.

ŞOFÖRLERE YALAN SÖYLETMİŞLER

ASLAN: "SAAT:06.15'TE O KADAR YOLCUNUN BİR ANDA ARABAYA BİNMESİ İMKANSIZ"

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın, 29 Mart 2020 tarihinde İBB TV'de yaptığı açıklamalar İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yayınlandı. Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

ASLAN: "SAAT 06.15 KALKIŞ SAATİMDİ VE 06.13'DE BOŞ VAZİYETTE KAĞITHANE SOSYAL TESİSLERİ'NDEN KALKIŞ YAPTIM. İLK DURAKTAN BİR YOLCU ALDIM"

Şoför Ertuğrul Arslan'ın, bilgi sahibi sıfatıyla 3 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Arslan, "29 Mart Pazar günü saat: 06.15 kalkış saatimdi ve 06.13'de boş vaziyette Kağıthane Sosyal Tesisleri'nden kalkış yaptım. Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm" dedi.

"FAZİLET DURAĞI'NDAN HİÇ YOLCU ALMADIM. 29 KM. HIZLA GEÇTİĞİMİ GÖRDÜM"

Şoför Ertuğrul Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Murat Ongun, "Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddialarını yalanlayan ifade verdi. Arslan, "Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm" ifadelerini kullandı.

146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsün şoförü Ahmet Tiryaki'nin de, İBB TV ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bilgi sahibi olarak verdiği ifadenin de farklı olduğu tespit edildi.

ONGUN, İKİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜN AÇIKLAMALARINI YAYINLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart 2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ve korona günlerinde otobüslerde yoğunluk olduğu gösteren fotoğraflar hakkında açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Murat Ongun, "Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddiasında bulundu. Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada; otobüs yoğunluğunun yaşandığı araçların şoförleriyle yaptığı röportajlar yer aldı.

Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan kumpası ve trol organizasyonunu verilerle deşifre ettik. Buna rağmen hala inanmayıp görüntü ve şoför beyanı isteyenler oldu. İşte gerçekler lütfen izleyin ve böyle zor günlerde bile yapılan #OrganizeKötülük'ü paylaşın" iddiasında bulundu.

MURAT ONGUN, ŞOFÖRLERE BASKI YAPARAK GERÇEĞE AYKIRI İFADELER VERMESİNİ Mİ SAĞLADI?"

Murat Ongun'un; Twitter hesabından paylaşılan röportajlarda Ertuğrul Arslan ve Ahmet Tiryaki adlı şoförlerin açıklamaları yer aldı.

Ertuğrul Arslan ve Ahmet Tiryaki adlı şoförlerin İBB TV'de yaptığı açıklamayla bilgi sahibi sıfatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin farklı olması, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, şoförlere baskı yaparak gerçeğe aykırı ifadeler vermesini mi sağladı?" sorularını gündeme getirdi.

İŞTE O İFADELER!

Ertuğrul Arslan ve Ahmet Tiryaki adlı şoförlerin; İBB TV tarafından çekilen ve Murat Ongun tarafından paylaşılan açıklamaları ile ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bilgi sahibi olarak verdiği ifadeler şöyle:

ASLAN'IN; "SAAT:06.15 SAATİNDE O KADAR YOLCUNUN BİR ANDA ARABAYA BİNMESİ NERDEYSE İMKANSIZ DERECEDE" İDDİASI

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan, 29 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'ye verdiği ve Murat Ongun tarafından yayınlanan röportajda şunları söyledi:

"62 hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15 saatinde o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi nerdeyse imkansız derecededir. Orada şahsın bir tanesi arabasının arkasına doğru yöneldi, insanlara 'İşte niye susuyorsunuz? Niye 153'ü aramıyorsunuz? Niye bu kadar çok yolcu alıyor bu adam? Bakın işte 50-60 kişi var' diye bu şekilde bir şeyde izahatta bulundu. Sonradan öğrendik ki, arkadan birisi çekim yapıyormuş. Ben bunun kumpas olduğuna inanıyorum. Bu hatta Pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun, hangi burada müşterimize sorarsanız sorun böyle bir sirkülasyon olması. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Ama işte dediğim gibi birisinin orada kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini bu şekilde bir mevzuya sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı."

ASLAN: "FAZİLET DURAĞI'NDAN HİÇ YOLCU ALMADIM. SONRASINDA KONTROL ETTİĞİMDE BU DURAKTAN SAATTE 29 KM HIZLA GEÇTİĞİMİ GÖRDÜM"

Ertuğrul Aslan'ın, 3 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Ertuğrul Aslan, İBB TV'ye verdiği ve Murat Ongun tarafından yayınlanan röportajıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadenin farklı olması dikkat çekiyor.

Ertuğrul Aslan'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü verdiği ifade şöyle:

"Ben Otobüs A.Ş.'ye bağlı B-1530 kodlu 34 .. 84.. plakalı otobüsün şoförüyüm. 2011'den beri İETT'nin farklı hatlarında Özel Halk Otobüs şoförü olarak çalışırım. Sabit bir hattımız yoktur. Belediyenin belirlemiş olduğu farklı güzergahlara ait hatlarda çalışırım. Olay günü yani 29 Mart 2020 tarihinde 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışıyordum. Saat:06.00'da görevimi aldım. 06.15 kalkış saatimdi ve 06.13'de boş vaziyette Kağıthane Sosyal Tesisleri'nden kalkış yaptım. Rutin şekilde hattımda ilerledim. Hatırladığım kadarıyla ilk durak olan Kağıthane Belediye Başkanlığı durağından bir yolcu aldım.

"Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm. 13. durak olan Harmantepe durağına geldim. Durağa geldiğimde aracımda tahminime göre 4-5 yolcu vardı. Harmantepe durağında tam sayısını hatırlamadığım yaklaşık 13-15 kişi tek seferde aracıma bindi.

Bu şahsa uyarıda bulundum. 'Malum coronavirüs var. Hem benim, hem de diğer yolcuların sağlığı için arka tarafa ilerler misiniz?' diye ricada bulundum. Bu şahıs ilerlememekte ısrar etti. (…)

"ARACIMI İETT GÖREVLİLERİ KAĞITHANE İETT GARAJI'NA ÇEKTİREREK BAĞLADI"

"Daha sonra öğlen vakti Kağıthane Fazilet Park durağında beklerken İETT Bölge şefimiz ve yetkili arkadaşlar gelerek sabah yaşanan olayı sordular. Olayın medyaya yoğun yolcu alındığı şeklinde düştüğünü söylediler. Aracımı o gün İETT görevlileri Kağıthane İETT Garajı'na çektirerek bağladılar. Aracım bağlandıktan sonra İBB TV'den görevli kameraman ve muhabir arkadaşlar gelerek yaşanan bu olayla ilgili benimle röportaj yaptılar. Ben de bildiklerimi orada anlattım."

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ASLAN'IN; "ŞU SIKINTILI DÖNEMDE O YOLCUNUN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL" İDDİASI

146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattının otobüs şoförü Ahmet Tiryaki de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV Televizyonu'na verdiği ve Murat Ongun'un Twitter hesabından yayınlanan röportajında; "Şu sıkıntılı dönemde o yolcunun olması mümkün değil. Ben üç seneden beri aynı Bu dönemde böyle bir Pazar günü mümkün değil" iddiasında bulundu.

Ahmet Tiryaki, şunları söyledi:

"146 hattında Boğazköy-Bakırköy sabah 05.40 arabasıyım. Saat: 05.33'de hareket ettim. Yaklaşık 10 durak falan yolcu sayısı 1-2 idi. Bir anda KİPTAŞ durağı ve Kültür Merkezi durağı, bir de bir durak daha var. 3 durakta yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Kapıları açtım ve arkadaşlara şunu söyledim. Yolcu kardeşlerimize 'Binmeyin. Arkadan başka boş araç geleceğini, 3-5 dakika kadar söyledim. Ama kimse beni de dinlemedi. Çok af buyurun saldırır vaziyette bindiler. 3 durakta bayağı bir yoğunluk vardı. Şu sıkıntılı dönemde o yolcunun olması mümkün değil. Ben üç seneden beri aynı hatta çalışıyorum. Bu dönemde böyle bir Pazar günü mümkün değil. Art niyet artık aramamak mümkün değil. Yani bu olaylardan sonra 3 gün öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım. Hafta içi Pazar günü niye bu.."

TİRYAKİ'NİN, EMNİYET İFADELERİ İBB TV'DEKİ AÇIKLAMALARINDAN FARKLI

Ahmet Tiryaki'nin, 3 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Tiryaki; İBB TV Televizyonu'na verdiği ve Murat Ongun'un Twitter hesabından yayınlanan röportajın farklı ifadeler kullanması dikkat çekti.

Ahmet Tiryaki, kendisinin önceki otobüsün gelmediği için sefere saat: 05.40 yerine saat:05.34'de başladığını söyledi. Tiryaki, duraklardan aldığı yolcu sayısını da açıkladı.

TİRYAKİ: "SAAT 05.40 KALKIŞ SAATİMDİ ANCAK ÖNÜMDE OLAN 05.30 ARACININ OLMADIĞI BİLGİSİ BANA GELİNCE 05.34'DE BOŞ VAZİYETTE BOĞAZKÖY SON DURAKTAN KALKIŞ YAPTIM"

Ahmet Tiryaki'nin; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade şöyle:

"Ben Otobüs A.Ş'ye bağlı A-1737 kodlu 34 .. .... plakalı otobüsün şoförüyüm. Yaklaşık 3 yıldan beri İETT'nin farklı hatlarında Özel Halk Otobüs şoförü olarak çalışırım. A-1737 kodlu otobüsümün 5 farklı hattı vardır ve dönüşümlü olarak çalışırım. Olay günü yani 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy (Bahçeşehir)-Bakırköy hattında çalışıyordum. 05.40 kalkış saatimdi ancak önümde olan 05.30 aracının olmadığı bilgisi bana gelince 05.34'de boş vaziyette Boğazköy son duraktan kalkış yaptım. Bu hattın toplam 72 durağı vardır. İlk 13 durakta hiç yolcu almadım. 14. durak Yeşiltepe durağında 1 kişi, 19. durak olan Esenkent Giriş durağından hatırladığım kadarıyla 3-5 kişi, 21 durak olan Fabrikalar durağından 3-5 kişi olmak üzere 28. durak olan Cumhuriyet Meydan durağına kadar yolcu indi-bindi yapmak suretiyle seferimi devam ettirdim. 28. durak olan Cumhuriyet durağına kadar aracımdaki yolcu kalabalıklaştı. Tahminen yaklaşık 30 kişi vardı."

"Cumhuriyet Meydanı durağında bir kısım yolcu iniş yaparken, ben ön kapıdan binen yolculara 'Binmeyin araç kalabalık. Bir sonraki araç 3 dakika sonra geliyor' şeklinde uyarımı yaparken, açık olan orta ve arka kapılardan kaçak olarak kalabalık bir yolcu binişi oldu.

(…)

"İETT SAHA GÖREVLİSİ, ÇALIŞMA BELGEMİ İSTEDİ. BEN DE DURUMU ANLATTIM VE SERTİFİKAMI VERMEDİM"

"Yaklaşık 13.00 sıralarında Bakırköy'den hareket ettiğim sırada İETT saha görevlisi beni telefonla arayarak eline bir fotoğrafın ulaştığını, kalabalık yolcu bulunduğunu ve bunun sosyal medyaya yansıdığını söyledi. Ben de kendisine seferimi nasıl icra ettiğimi anlattım. Sonrasında ben seferimi devam ettirerek Boğazköy'e geldim. Saat:15.00 sıralarında saha amiri buraya geldi, aracın seferlerinin kesildiğini söyledi ve çalışma belgemi istedi. Ben de durumu anlattım ve sertifikamı vermedim."

"BAKIRKÖY'E ÇAĞIRDILAR. BURADA İBB TV'YE RÖPORTAJ VERDİM"

"Sonrasında röportaj vermem için 18.00 sıralarında röportaj vermem için beni Bakırköy'e çağırdılar. Burada İBB TV'ye röportaj verdim. Bana önce aracımın bağlanacağını söylediler ancak aracım bağlanmadı. Bağlı bulunduğum şirketin garajına aracımı çekmeyi söylediler. Ben de aracımla beraber şirketin garajına gittim."

BAŞSAVCILIK İFADELERDEKİ ÇELİŞKİYİ YAKALADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattına ilişkin tespitlerde bulundu.

Başsavcılık takipsizlik kararında; olay günü ve saatinde araç soförlüğü yapan Ertuğrul Arslan'ın İBB TV kanalına verdiği röportajda, 62 hattında Pazar günü 06:15 saatinde o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesinin neredeyse imkansız olduğunu söylediğine dikkat çekildi.

Başsavcılık takipsizlik kararında; Ertuğrul Arslan'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği 3 Mayıs 2020 tarihli ifadede ise, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında olay günü 06:15 sıralarında Kağıthane Sosyal Tesislerden kalkış yaptığını, Kağıthane Belediye Başkanlığı durağından 1 yolcu, 2. veya 3. duraktan 1 yolcu, 4. veya 5. duraktanda 1 yolcu aldığını, olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadığını, 13. durak olan Harmantepe durağına geldiğinde aracında tahminen 4-5 yolcu bulunduğunu söylediği ifade edildi.

"ERTUĞRUL ARSLAN'IN DAHA ÖNCE BU HATTA BÖYLE BİR YOĞUNLUK GÖRMEDİĞİ ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMASININ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Kararda; bilgi sahibi Ertuğrul Arslan'ın 'Fazilet durağından yolcu almadığı' şeklindeki beyanının, şikayet dilekçesi ve basın açıklamalarında yapılan 'Fazilet durağından bir defada 47 yolcu bindiği' şeklindeki iddianın gerçek olmadığı yönündeki tespitlerimizi desteklediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bununla birlikte, söz konusu hatta önceki tarihlerdeki yolcu yoğunluğuna ilişkin verilerin, bilgi sahibi Ertuğrul Arslan'ın daha önce bu hatta böyle bir yoğunluk görmediği şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır."

AHMET TİRYAKİ'NİN İFADELERİ DE FARKLI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattına ilişkin tespitlerde de bulundu.

Takipsizlik kararında; olay gün ve saatinde otobüs şoförlüğü yapan Ahmet Tiryaki'nin İBB TV televizyon kanalına verdiği röportajda Boğazköy Bakırköy hattında sabah 05:40 arabası olduğunu ancak 05:33'te hareket ettiğini, yaklaşık 10 durak yolcu sayısının 1-2 civarında olduğunu, Kiptaş durağı ve Kültür Merkezi durağı ve 3. bir durakta yoğun yolcu olduğunu fark ettiğini, kapıyı açarak yolculara binmemelerini, arkadan 3-5 dakikaya kadar başka bir araç geleceğini söylediğine yönelik açıklamalarına yer verildi.

Kararda; Ahmet Tiryaki'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği 3 Mayıs 2020 tarihli ifadede ise kalkış saatinin saat: 05:40 olduğunu ancak önünde olan 05:30 aracının olmadığı bilgisi gelince saat: 05:34'te boş vaziyette Boğazköy son duraktan kalkış yaptığını, ilk 13 durakta hiç yolcu almadığını, 14. durak olan Yeşiltepe durağında 1 kişi, 15.durak olan Esenkent giriş durağında 3-5 kişi, 21. durak olan Fabrikalar durağında 3-5 kişi olmak üzere 28. durak olan Cumhuriyet durağına kadar yolcu indi-bindi yapmak suretiyle seferine devam ettiğini, 28. durak olan Cumhuriyet meydanına kadar aracındaki yolcunun kalabalıklaştığını, bu sırada yaklaşık 30 kişi olduğunu, Cumhuriyet Meydanı durağında bir kısım yolcunun iniş yaparken ön kapıdan binmeye çalışan şahısları 3 dakika sonra başka bir araç geleceğini söyleyerek binmemeleri konusunda ikaz ettiğine yönelik sözleri yer aldı.

OTOBÜSÜN NORMAL ZAMANINDA GELMEDİ

Kararda; Fabrikalar durağından bindiğini söyleyen bilgi sahibi Ali Pelit ifadesinde otobüsün normal zamanında gelmemesi nedeniyle durakta insanların kalabalıklaştığını belirttiği, Doğan Aras durağından bindiğini söyleyen bilgi sahibi Cengiz Coşkun'un da beyanında otobüsün geç geldiği için çok kalabalık olduğunu belirttiğine yönelik ifadeler yer aldı.

Kararda; şöyle denildi:

"Şayet otobüste bir yoğunluk yasanmış ise otobüs şoförü Ahmet Tiryaki ve yolcular Ali Pelit ve Cengiz Coşkun'un beyanlarında da işaret edildiği üzere saat: 05:33'te sefere başlaması gereken otobüsün gelmemesi nedeniyle yoğunluk yaşanmış olabileceğinin değerlendirildiği, 3 aylık verilere göre Pazar günleri aynı saatlerde söz konusu hatta zaman zaman yoğunluk yaşandığı (Örneğin 1 hafta önce 22 Mart Pazar günü yapılan sefer sırasında toplam 134 yolcu taşındığı görülmektedir) Bu nedenle bilgi sahibi Ahmet Tiryaki'nin söz konusu hatta daha önce böyle bir yoğunluk olmadığı şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."