Son dakika: İETT şoförü gerçekleri anlattı! Fazilet durağında neler yaşandı? Organize kötülük dediler organize sahtecilik çıktı |Video

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fazilet durağı yalanı geride bıraktığımız günlerde ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili A Haber ekipleri iddiaların peşini bırakmadı ve konunun odağındaki isimler İETT şoförü Ertuğrul Arslan'la konuştu. Fazilet durağında neler yaşandı? Arslan, olayla ilgili tüm gerçekleri anlatırken "İBB TV konuşmamın tamamını vermedi" dedi. İşte sürecin öncesi ve detaylar...

Son dakika haberi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fazilet durağı yalanı geride bıraktığımız günlerde ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili A Haber ekipleri iddiaların peşini bırakmadı ve konunun odağındaki isimler İETT şoförü Ertuğrul Arslan'la konuştu. Fazilet durağında neler yaşandı? Arslan, olayla ilgili tüm gerçekleri anlatırken "İBB TV konuşmamın tamamını vermedi" dedi.

İşte sürecin öncesi ve detaylar...

ORGANİZE SAHTECİLİK ÇIKTI

Türkiye'nin gündemine oturan "Fazilet durağı" yalanında gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun 29 Mart tarihinde sosyal medya hesabından dolu otobüs görüntülerini paylaşmış ve otobüste olanların yolcu olmadığını, İBB'yi zor durumda bırakmak için tasarlanan bir senaryo olduğunu söylemişti. Ongun, ayrıca bir otobüsün Fazilet durağından 47 yolcu birden aldığını iddia etmişti.

A Haber iddiaların odağındaki şoför Ertuğrul Arslan'a ulaştı.

İETT ŞOFÖRÜ GERÇEKLERİ ANLATTI: İBB TV KONUŞMAMIN TAMAMINI VERMEDİ

Şoför Arslan ayrıca, İBB TV'de gerçekleri anlattığını ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmadığını söyledi. Arslan, "Murat Ongun benim yanımda mıydı?" ifadelerini kullanarak, "İBB TV'ye de anlattım kestiler biçtiler tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi? Ben burdan yolcu almadım dedim. Alınmayan yerden niye yolcu aldım diyeyim?" dedi.

İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un Fazilet durağından 47 yolcu bindiği yalanı şoför tarafından da yalanlandı

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan, Fazilet durağında yaşananları tek tek anlattı:

47 YOLCU BİNDİĞİ İDDİASI: "Sinirden gülüyorum. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim"

MURAT ONGUN'UN İDDİASI: "'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş. "Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş?"

EKREM İMAMOĞLU'NUN İDDİASI: "Ağzı olan konuşuyor. 'Ben buradan 47 yolcu almadım' dedim. Aynı gün çıktı organize kötülük olduğu. Ne bir araştırma yapıldı? Ne veri tabanı incelendi? Ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi? Artık kim organize ettiyse kendini.. Birilerine suç ve iftira atmak için yapılan bir şey bu."

İBB TV'DE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR: "Kestiler, doğradılar. Bir şey yaptılar. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi? Alınmayan yerden 'Niye yolcu alındı?' diyeyim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart sabahı Fazilet durağından otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddialarının tamamen yalan olduğu belgelendi.

ŞOFÖR ASLAN: "SİNİRDEN GÜLÜYORUM. FAZİLET DURAĞI'NDAN HİÇ YOLCU ALMADIM"

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "29 Mart Pazar günü sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" ifadelerinin gerçek olmadığını açıkladı.

Şoför Ertuğrul Aslan, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'a konuştu. Aslan, "Sinirden gülüyorum. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim" dedi.

"BU ARKADAŞ (MURAT ONGUN) BENİM YANIMDA MIYDI?"

Şoför Ertuğrul Aslan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirerek, "'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş. "Bu arkadaş (Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş?" diye sordu.

"KONUŞMAMI KESTİLER. NEDEN TAMAMI VERİLMEDİ?"

Ertuğrul Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin eksik verildiğini söyledi. Aslan, "Kestiler, doğradılar. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi?" diye sordu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR!

Ertuğrul Aslan; 29 Mart Pazar sabahı Fazilet durağında yaşananları şöyle anlattı:

SORU: 29 Mart sabahı Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun İETT otobüsüne bindiği iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve yöneticileri tarafından da bunun bir kumpas ve organize kötülük olduğu iddia edilmişti. Gerçekten bu duraktan 47 kişi bindi mi? Fazilet durağından kaç yolcu aldınız?

Ertuğrul Aslan: "Sinirden gülüyorum. Kusura bakmayın. Aklıma geldikçe delireceğim. 29 Mart'ta ben bu duraktan (Fazilet durağı) hiç yolcu almadım. 29 Mart tarihinde sabah ilk servistir. Sabah 06.15 servisi diyorum. 29 Mart'ta Fazilet durağından hiç yolcu almadan saatte 29 km. hızla geçtim. Bu konu çok uzatıldı. Kim bunu söylediyse, isim takamıyorum. Bir anlam bulamıyorum. Artık şerefsiz mi desem, şerefli mi desem? Kravatlı mı desem, kravatsız mı desem? Kimdir anlamıyorum. Ben 29 Mart tarihinde Fazilet durağından bir tane yolcu almadan geçtim, gittim. Bunun kilometresini araştırmaya gerek yok. Almadım ya almadım. Ben bu duraktan bir yolcu almadan geçtim, gittim. 'Birisi çıkmış, 47 yolcu aldı' demiş.

"BU ARKADAŞ OTOBÜSÜN İÇİNDE MİYMİŞ?"

SORU: "Sizin otobüsünüze 47 yolcunun buradan (Fazilet durağı) bindiği söyleniyor."

Ertuğrul Aslan: Kim söylemiş? Niye söylemiş? Nasıl söylemiş? Nerede söylemiş? Ben bilmiyorum en başından beri."

SORU: "Sizin kullanmakta olduğunuz otobüse bir anda bindikleri hatta sizin de bunun karşısında şaşkınlık yaşadığınızı ifade ettiler. Sizin kullanmakta olduğunuz o otobüse o belirttiğiniz saatte buradan geçerken 47 yolcunun bir anda bindiği ve bu durum karşısında şaşkınlıkla durduğunu söylüyorlar. Ne söyleyeceksiniz?

Ertuğrul Aslan: "Bu arkadaş (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun) benim yanımda mıymış? Otobüsün içinde miymiş? Buna bu bilgiyi kim vermiş? Nasıl vermiş? Hangi amaçla vermiş? Ama (otobüs) arkada birisinin kamerayla çekim yapması, arkaya giden yolcuların önünü kesmesi arabayı küçük gösteriyor. Aşırı şekilde kalabalık gösteriyor"

"NE VERİ TABANI İNCELENDİ? NE BİZİM KAMERA KAYITLARIMIZ İNCELENDİ?"

SORU: "'Otobüsü kullanan bendim' diyorsunuz ama 47 yolcunun bindiğini de iddia edenler var ve sonrasında bunun da organize kötülük olduğunu söylediler. Bu konuda ne düşünüyor sunuz?

Ertuğrul Aslan: "Ağzı olan konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor. 'Ben buradan 47 yolcu almadım' dedim. Aynı gün çıktı organize kötülük olduğu. Ne bir araştırma yapıldı? Ne veri tabanı incelendi? Ne bizim kamera kayıtlarımız incelendi? Artık kim organize ettiyse kendini.. Birilerine suç ve iftira atmak için yapılan bir şey bu."

"İBB TV'YE YAPTIĞIM AÇIKLAMALARI KESTİLER, DOĞRADILAR"

SORU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de Fazilet durağından 47 yolcunun bindiğini anlattınız mı?

Ertuğrul Aslan: "Kestiler, doğradılar. Bir şey yaptılar. Bilemem. Konuşmamın tamamı verilmedi. Niye tamamı verilmedi? Alınmayan yerden 'Niye yolcu alındı?' diyeyim. Üzerime yapılan ithamların geri alınmasını kamuoyuna haykırıyorum."

MURAT ONGUN İKİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜN AÇIKLAMALARINI YAYINLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart 2020 tarihinde sosyal medyaya yansıyan ve korona günlerinde otobüslerde yoğunluk olduğu gösteren fotoğraflar hakkında açıklamada bulundu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Murat Ongun, "Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddiasında bulundu. Murat Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada; otobüs yoğunluğunun yaşandığı araçların şoförleriyle yaptığı röportajlar yer aldı.

Ongun, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan kumpası ve trol organizasyonunu verilerle deşifre ettik. Buna rağmen hala inanmayıp görüntü ve şoför beyanı isteyenler oldu. İşte gerçekler lütfen izleyin ve böyle zor günlerde bile yapılan #OrganizeKötülük'ü paylaşın" iddiasında bulundu.

"MURAT ONGUN ŞOFÖRLERE BASKI YAPARAK GERÇEĞE AYKIRI İFADELER VERMESİNİ Mİ SAĞLADI?"

Murat Ongun'un; Twitter hesabından paylaşılan röportajlarda Ertuğrul Arslan ve Ahmet Tiryaki adlı şoförlerin açıklamaları yer aldı.

Ertuğrul Arslan ve Ahmet Tiryaki adlı şoförlerin İBB TV'de yaptığı açıklamayla bilgi sahibi sıfatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin farklı olması, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, şoförlere baskı yaparak gerçeğe aykırı ifadeler vermesini mi sağladı?" sorularını gündeme getirdi.

FIRAT: "ŞOFÖR, YOLCULARA 'OTOBÜS SEFERLERİNİ AZALTARAK BİZİ DAHA FAZLA TEHLİKEYE SOKUYORLAR' DEDİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

90 YOLCUNUN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun da bilgi sahibi ifadeleri alındı.

Soruşturma kapsamında 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden Aslı Fırat'ın 13 Nisan 2020 tarihinde ifadesi alındı.

Aslı Fırat, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadede; İstanbul Havalimanı'nda çalıştığını, işe gitmek için Ortabayır durağından otobüse binerek Zincirlikuyu metrobüs durağında indiğini, otobüse bindiğinde otobüsün çok kalabalık olduğunu, otobüste bulunan erkek yolculardan birinin şoföre hitaben, 'Sen kendini koruma altına almışsın. Koltuğunun arkasındaki koltuklar boş ama bütün yolcular arka tarafta dip dipe gidiyor. Nerede sosyal mesafe?' diye bağırdığını, şoförün de, 'Şikayet edin. Siz şikayet etmezseniz bu durumu düzeltmezler. Otobüs seferlerini azaltarak bizi daha fazla tehlikeye sokuyorlar' dediğine şahit olduğunu söyledi.

Aslı Fırat'ın ifadesindeki şoförün 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan Ertuğrul Aslan olduğu öğrenildi.