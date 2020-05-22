22 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ekrem İmamoğlu, Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemeli

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: Ekrem İmamoğlu, Fazilet Durağı’nda milletten özür dilemeli

AK Parti İl Başkanı , ’li yönetiminin hakkındaki yalanlarının Başsavcılık tarafından resmi belgeler, kamera kayıtları ışığında deşifre edilmesi ve otobüs şoförünün yaptığı konuşma üzerine hesabından açıklama yaptı. İBB yönetiminin mağduriyet peşinde koşmaktan hizmet üretemediğine dikkat çeken Şenocak, “CHP'li İBB Başkanının yalanı #FaziletDurağındaİBBkumpası olarak tescillendi. Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı “Fazilet Durağı”nda özür dilemelidir” dedi. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
ABONE OL
İMAMOĞLU, FAZİLET DURAĞI’NDA MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ

AK Parti İl Başkanı , 'li yönetiminin kurguladığı '' yalanlarına ilişkin açıklama yaptı. Şenocak, hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı'nı, kan donduran yalanları için Fazilet Durağı'nda özür dilemeye davet etti.

ŞENOCAK: "FAZİLET DURAĞI'NDA ÖZÜR DİLE"
CHP'li İBB yönetiminin; Fazilet Durağı ile ilgili verdiği tüm bilgilerin asılsız olduğunu ve otobüs şoförünün de iddiaları yalanladığını vurgulayan Şenocak, "Bu kumpas kanımızı dondurdu! Salgın sürecinde bile mağduriyet peşinde koşup hizmet üretemeyen CHP'li İBB Başkanının YALANI #FaziletDurağındaİBBkumpası olarak tescillendi. Ne demiştik; yalanın ömrü kısadır! Yetmez ama beceriksiz İBB Başkanı "Fazilet Durağı"nda özür dilemelidir" çağrısında bulundu.

OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ DE İBB'Yİ YALANLADI
Olayın yaşandığı 62 nolu Kağıthane-Kabataş Hattı'nın şoförü Ertuğrul Arslan konuyla ilgili açıklama yaptı. İBB yönetiminin otobüste yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamaları yalanlayan Arslan, "Fazilet Durağı'nda bir anda 47 yolcunun bindiği söylenmiş. Bu yalan. Ben bu durakta hiç durmadım bile. Otobüsün geçmişe dönük kayıtlarını da incelediğimde yaklaşık 29 kilometre hızla geçmişim. Üstelik yolcuların zorla bindiği, organize kötülük yapıldığı söyleniyor. Bu iddiaların hepsi yalan. Hangi maksatla bu yalanlar, iftiralar üretildi bilmiyorum ama otobüs şoförü bendim ve kamera kayıtları da söylenenlerin yalan olduğunun en büyük ispatı" dedi.

Son dakika: İETT şoförü gerçekleri anlattı! Fazilet durağında neler yaşandı? Organize kötülük dediler organize sahtecilik çıktı |Video SON DAKİKA: İETT ŞOFÖRÜ GERÇEKLERİ ANLATTI! FAZİLET DURAĞINDA NELER YAŞANDI? ORGANİZE KÖTÜLÜK DEDİLER ORGANİZE SAHTECİLİK ÇIKTI |VİDEO

NELER OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı tarafından halk sağlığını, Koronavirüs salgınından korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında toplu taşımada da yolcu sınırlaması getirilmişti. Ancak CHP'li İBB yönetimi, sosyal mesafeyi korumak için sefer sayılarını artırmak yerine otobüs, metro, metrobüs başta olmak üzere hemen hemen bütün hizmetlerini yarı yarıya düşürdü. Tasarruf etmenin, halk sağlığından daha çok önemsendiği önlemler nedeniyle İstanbullular, pandemi sürecinde dahi balık istifi seyahat etmek zorunda bırakıldı. İstanbul'un hemen hemen bütün yoğun hatlarında yaşanan sosyal mesafesiz toplu taşımanın bir örneği de 29 Mart Pazar sabahı 62 nolu Kağıthane-Kabataş Hattı ile 146 nolu Boğazköy-Bakırköy Hattı'nda yaşandı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, azaltılan otobüs seferleri nedeniyle balık istifi seyahat etmek zorunda bırakılmalarına sosyal medya hesaplarından isyan etti. Yolcuların paylaştığı fotoğraf ve videolar, kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı. Eleştiri yağmuruna tutulan CHP'li İBB yönetimi, mağduriyetleri gidermek yerine 'Fazilet Durağı' üzerinden kumpas senaryoları yazdı.

KAMERA KAYITLARI VE BELBİM VERİLERİ YALANI DEŞİFRE ETTİ
Ardından CHP'li İBB yönetimi, 62 ve 146 nolu hatlarda yaşanan yolcu yoğunluğu ve İBB yönetimini hedef alan paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, BELBİM'in geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. Her iki hattan toplam 90 yolcunun ifadesini aldı. Resmi belgeler, yolcular ve otobüs şoförlerinin ifadeleri sonucunda, İBB yönetiminin öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fazilet durağı yalanına tepki AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK'TAN CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN FAZİLET DURAĞI YALANINA TEPKİ
Oda TV Fazilet Durağı yalanını 11 defa haber yapmış! ODA TV FAZİLET DURAĞI YALANINI 11 DEFA HABER YAPMIŞ!
Fazilet durağı soruşturmasında çarpıcı gelişme! Otobüs şoförü de İBB’nin sefer azaltma uygulamasına tepki göstermiş FAZİLET DURAĞI SORUŞTURMASINDA ÇARPICI GELİŞME! OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE İBB’NİN SEFER AZALTMA UYGULAMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞ
İşte Fazilet durağı yalancısı gazeteciler: Otobüse binen vatandaşlara hakaret ettiler! Özür bile dilemediler İŞTE FAZİLET DURAĞI YALANCISI GAZETECİLER: OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARA HAKARET ETTİLER! ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER
CHP'li Murat Ongun, Fazilet durağı rezaletini kapatmak için şoförlere kurgu röportaj yaptırmış CHP'Lİ MURAT ONGUN, FAZİLET DURAĞI REZALETİNİ KAPATMAK İÇİN ŞOFÖRLERE KURGU RÖPORTAJ YAPTIRMIŞ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA