Oda TV Fazilet Durağı yalanını 11 defa haber yapmış!

Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV ; sabah otobüse binen ve işine giden aralarında güvenlik görevlisi, inşaat işçisi, temizlik personeli, hastane çalışanı, bekçi, polis ve askerlerin de bulunduğu 130 yolcuyu "organize kötülük" hareketinin üyeleri olarak suçladı. Oda TV'nin; sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından söz konusu yalanı 11 defa paylaşması dikkat çekiyor.

ODA TV; İŞÇİ MEHMET ÖNDER DUMAN'I HEDEF ALDI!

Oda TV haberlerinde; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu ifade eden, otobüs içinde fotoğraf çeken ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çektiği fotoğrafı paylaşan işçi Mehmet Önder Duman'ı hedef aldı.





ODA TV; MÜCAHİT BİRİNCİ'Yİ DE HEDEF GÖSTERDİ!

Oda TV haberlerinde; otobüsün yoğun olduğu fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi de hedef gösterdi. Oda TV; "Kim bu 'organize kötülük' ekibi" başlıklı haberinde Mücahit Birinci'nin ismi yer aldı.





ODA TV'NİN YOLCULARI HEDEF ALAN 11 HABERİ

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Oda TV'nin; aralarında güvenlik görevlisi, inşaat işçisi, temizlik personeli, hastane çalışanı, bekçi, polis ve askerlerin de bulunduğu 130 yolcuyu "organize kötülük" hareketi olarak suçladığı 11 haberin detayları şöyle:

29 Mart 2020 Saat:18.46:

Oda TV'nin; "İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı: İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı" başlıklı haberde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un otobüse binen yolcuları hedef alan 7 paylaşımını paylaştı.





Haberde, Murat Ongun'un, sabah saatlerinde otobüse binen yolcuları hedef alan şu paylaşımlarına yer verdi:

"Değerli İstanbullular

Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı "dolu otobüs" fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık."

"30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza

15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu

22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu

29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir."

"72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy Hattımıza ise

15 Mart Pazar günü toplam 51 yolcu

22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu

29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu, sabah 06.15'de ise sadece iki duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir."

"Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor."

"Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor."

"Değerli İstanbul halkının bunun gibi çok sayıda iftira ve karalama kampanyalarına itibar etmemelerini rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında Murat Ongun'un paylaştığı 7 tweetin gerçeği yansıtmadığı açıkça görülüyor.





OTOBÜSE BİNEN YOLCULAR "ORGANİZE KÖTÜLÜK" EKİBİYMİŞ



29 Mart 2020 Saat:19.00

Oda TV'nin; "Kim bu "organize kötülük" ekibi..." başlıklı haberinde; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmmaoğlu'nu yıpratmaya yönelik bir organizasyondan bahsetti" ifadeleri yer aldı.

Haberde; şöyle denildi:

"Sosyal medyada paylaşılan, İBB otobüslerine çok sayıda kişinin alındığına yönelik mesajlara dikkat çeken İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı 'dolu otobüs' fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık' dedi."

29 Mart 2020 Saat:19.54

Oda TV'de; "İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı" başlıklı haber yayınladı. Haberde; Murat Ongun'un yedi paylaşımı yeniden verildi.





29 Mart 2020 Saat:22.22

Oda TV'nin; "İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı" başlıklı haberinde; otobüsün yoğun olduğu fotoğrafı paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci hedef alındı.

Mehmet Önder Duman, koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gerekçesiyle otobüs içinde fotoğraf çekmiş ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çektiği fotoğrafı paylaşmıştı. Haberde; aynı fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Mücahit Birinci hedef alındı

Haberde; şöyle denildi:

"Murat Ongun'un 'organize kötülük' diyerek paylaştığı isimler arasından Mücahit Birinci yer aldı. (…) Ayrıca bu olay Mücahit Birinci'nin ilk provokasyonu da değil… İstanbul'un en büyük kent parklarından bir tanesi 2017 yılında, 19 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Beylikdüzü'nde açılmıştı. Yaşam Vadisi'nin açılışında, heykeltıraş Azmi Sekban tarafından, KKTC'nin kuruluş öyküsü de canlandırılmıştı. 7 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda devasa bir anıtta yer alan 50 cm'lik bir rölyefi, sanki parkta Makarios heykeli açılmış gibi sosyal medyada paylaşılmıştı. O paylaşımları başlatan kişi, dönemin Beylikdüzü AKP Meclis üyesi Mücahit Birinci idi."





29 Mart 2020 Saat:23.58

Oda TV'nin; "Kim bu 'organize kötülük' ekibi" başlıklı haberinde; Mücahit Birinci yeniden hedef alındı. Haberde; Murat Ongun'un "organize kötülük" diyerek suçladığı isimler arasında Mücahit Birinci'nin ismi yer aldı.

Haberde; "Kim bu "organize kötülük" ekibi Murat Ongun'un 'organize kötülük' diyerek paylaştığı isimler arasından Mücahit Birinci yer aldı. Mücahit Birinci, gerçek adı Niyazi Birinci olan, Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu" denildi.

30 Mart 2020 Saat:08.28

Oda TV'nin; "İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı: İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı" başlıklı haberde; otobüs şoförleriyle yapılan röportajlar yer aldı.

Haberde; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya yönelik bir organizasyondan bahsetti" ifadeleri yer aldı.

Haberde; Murat Ongun'un, uyarlara rağmen belli otobüslere fazla sayıda kişinin binip fotoğraf çekildiğini, sonra da sosyal medyada kampanya yapıldığını aktardığını yönelik iddiaları yer aldı.





30 Mart 2020 Saat:12.26

Oda TV'nin; "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haber yer aldı.

Haberde; şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU'

İmamoğlu birçok konuda açıklamalarda bulunurken sosyal medyada paylaşılan "dolu İETT otobüsü fotoğrafı" ile ilgili de yorumda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğraf sürecini araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi."





30 Mart 2020 Saat:12.41

Oda TV'nin; "İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı: İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı... Şoförler ne diyor" başlıklı haberde; otobüsün yoğun olduğu fotoğrafı paylaşan Mücahit Birinci yeniden hedef alındı.

30 Mart 2020 Saat:13.05

Oda TV'nin, "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Görüntüleri izlerken kanım dondu" şeklindeki iddiaları yeniden yer aldı.





30 Mart 2020 Saat:15.54

Oda TV'nin; "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haberde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri yer aldı.

Haberde; şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan 'dolu İETT otobüsü fotoğrafı' ile ilgili de yorumda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğraf sürecini araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi.'"

30 Mart 2020 Saat:19.00

Oda TV'nin; "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haber yayınlandı.





Haberde şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan 'dolu İETT otobüsü fotoğrafı' ile ilgili de yorumda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

'Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğraf sürecini araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi.'"





BAŞSAVCILIK, İBB, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN 5 YALANINI TESPİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında; Başsavcılık; pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu, şayet toplu tasım araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğu, yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerinin bulunduğuna hükmetti.

Takipsizlik kararında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, beş iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıkça görülüyor.





YALAN 1: İBB ve Murat Ongun: "Fazilet durağından bir anda 47 yolcu otobüse bindi" Ekrem İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" dedi.

GERÇEK: Başsavcılık: Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadı. Otobüs şoförü Ertuğrul Aslan, İBB'yi yalanladı ve "Fazilet durağından hiç yolcu almadım" dedi.



YALAN 2: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir"

GERÇEK: Başsavcılık: "1 yolcu değil 57 yolcu otobüse bindi"



YALAN 3: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "Otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Yolculardan bir kısmı özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler."



YALAN 4: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindi"



YALAN 5: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü Pazar sabahı 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcu bindi. İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı yok"



(KENAN KIRAN/SABAH)