19 il için sağanak ve fırtına uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olması beklenen sağanak, kar yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Marmara, Ege ve Karadeniz'de fırtına beklenirken Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Peki, İstanbul'da bu kış kar yağacak mı? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 24 Kasım Salı gününe ilişkin İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.