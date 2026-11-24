İran'dan ABD'ye abluka resti! Katar Başbakanı neden ABD'de?

İsrail'in İran'da rejim değişikliği hedefiyle ABD'ye yeniden saldırı baskısı yaptığı öne sürülürken, Tahran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Bekir Kalibaf, ABD'nin uyguladığı ablukayı askeri güç kullanarak aşabileceklerini söyledi. Katar Başbakanı ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek yeni bir savaşın önlenmesi için diplomatik temaslarda bulundu. A Haber muhabiri Fakur Rahman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.