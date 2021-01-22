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Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın ülkeleri ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı." dedi.
Son dakika haberi... OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın ülkeleri ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı." dedi.