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Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 22.01.2021 14:55
Güncelleme:22.01.2021 15:04
Son dakika haberi... OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın ülkeleri ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı." dedi.

Son dakika haberi... OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın ülkeleri ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı." dedi.

Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar SON DAKİKA: OECD İSTANBUL MERKEZİ AÇILIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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