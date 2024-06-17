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Siyasette bayram molası

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 10:00
Siyasette gelenek bozulmuyor. Bayramın ikinci gününde, partiler arası bayramlaşma trafiği yaşanacak. Polemiklere girmeden, birbirini ağırlayacak olan partiler, tatlı yiyecek  tatlı konuşacak. A Haber muhabirleri detayları aktardı.
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