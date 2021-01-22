22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan , "Salgın ülkeleri ağır imtihanlarla karşı karşıya bıraktı." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
ABONE OL
Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi açılışına video konferans yöntemi ile katıldı.

Son dakika: OECD İstanbul Merkezi açılıyor! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar SON DAKİKA: OECD İSTANBUL MERKEZİ AÇILIYOR! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

OECD'nin İstanbul merkezi vasıtasıyla teşkilatın Ortadoğu dahil geniş coğrafyaya yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız.

Salgın var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı.

Toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük.

OECD hem salgınla mücadelede hem de sorunların çözümünde ön almıştır.

BM ve bağlı kuruluşlarıyla G-20 Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer örgütlerle etkin işbirliği sergilemiştir.

Bu süreçte İstanbul merkezi üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hususunda gayret gösterecektir.

Merkezin OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz.

Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz.

Son dakika: OECD’nin 60. yılı! Başkan Erdoğandan işbirliği çağrısı: OECD öncülük etmeli SON DAKİKA: OECD'NİN 60. YILI! BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI: OECD ÖNCÜLÜK ETMELİ
Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı! OECD ülkeleri arasında büyüme gösteren tek ülke oldu TÜRKİYE SALGIN DÖNEMİNDE BÜYÜMEDE OLUMLU AYRIŞTI! OECD ÜLKELERİ ARASINDA BÜYÜME GÖSTEREN TEK ÜLKE OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA