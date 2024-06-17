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İlk 2 günde 16 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2024 08:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin 2'nci günü 726 trafik kazası meydana geldi. 11 kişi maalesef hayatını kaybetti, 1295 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.
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İlk 2 günde 16 kişi hayatını kaybetti
İlk 2 günde 16 kişi hayatını kaybetti
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