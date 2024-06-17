17 Haziran 2024, Pazartesi
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Kassam Tugayları mayın tarlası hazırladı! Katil İsrail askerlerine ölümcül pusu | İşte operasyondan saniye saniye görüntüler | Video İzle
El-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Nablusi kavşağında katil İsrail askerlerinin bulunduğu zırhlı araca yönelik düzenlenen askeri operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Videoda İsrail askeri aracının alana yaklaşması, ardından patlama ve sonrasında havan toplarıyla ağır bombardımana maruz kalması yer alıyor. İşte o anlar...