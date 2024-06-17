Terörist elabaşının son görüntüleri A Haber'de! Gülen'e organ nakli mi yapıldı yoksa öldü mü? FETÖ'de neler oluyor?

Pensilyanya'daki çiftliğinden taşınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölmediğini ispatlamak için yayınlanan videolarda Gülen’in konuşmasında oldukça güçlük çektiği ve yüzünde inanılmaz derece bir şişlik olduğu dikkat çekiyordu. Bu görüntüler sonrasında FETÖ elebaşı Gülen’e organ nakli yapıldığı ve kortizol tedavisi gördüğü şüphesi oldukça arttı. A Haber’de yayınlanmakta olan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek terörist elebaşının yayınlanan son görüntülerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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