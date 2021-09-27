Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ABD’ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'dan, Bosna Hersek'e, Somali'den, Libya'ya kadar yurt içi ve sınır ötesinde görevli komutanlarla ile görüştü. Akar, "ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde teröristlere silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz." dedi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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