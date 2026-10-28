İsrail seçimlerinde dengeler değişti! Hükümeti kim kuracak?

İsrail genel seçimlerinin ardından sandık çıkış anketleri, ülkede derin bir siyasi krizin kapısını aralayabilecek başa baş bir tablo ortaya koydu. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu sandalye kaybederken muhalefet cephesi de hükümet kurmak için gereken 61 sandalye çoğunluğuna tek başına ulaşamadı. Katılım oranının yüzde 80'e yaklaştığı seçimde, 18 milletvekili çıkarması öngörülen Arap partileri kilit konuma yerleşti. Koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde ülkenin 5-6 ay içinde erken seçime gitmesi, öne çıkan senaryolardan biri olarak değerlendiriliyor. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, Kudüs'ten A Haber canlı yayınına bağlanarak olası koalisyon senaryolarını değerlendirdi.