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Neden 81 hedef vuruldu? İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun şifrelerini ilk kez A Haber'de anlattı |Video

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Giriş: 15.06.2020 18:12
Güncelleme:15.06.2020 18:55
Son daikka haberi; Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ağır darbe vuruldu. 81 terör hedefi yerle bir edildi. Peki Kuzey Irak’a düzenlenen operasyonun  şifreleri neler? Neden 81 hedef seçildi? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, dış basında ses getiren terör operasyonunun bilinmeyenlerini canlı yayında anlattı.

81 hedefin 81 ile atfen seçildiğini söyleyen Ulak, bu operasyonun 2018 yılında 72 savaş uçağının katıldığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından büyük kapsamlı ilk hava harekatı olduğunu söyledi. Ulak, bu 72 savaş uçağının Fırat Kalkanı Harekatı'ndan şehit olan Mehmetçik sayımıza atfen seçildiği ve Suriye'de terör hedeflerini yerle bir ettiğini hatırlattı.

Kerim Ulak Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili şifreleri canlı yayında anlattı;

Dün gece saatlerinde 30'dan fazla savaş uçağı Diyarbakır, Malatya, İncirlik ve Balıkesir'den aynı anda havalanarak terör hedeflerini yok ettiler. Harekat oldukça geniş kapsamlıydı. Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri F-16 ve F-4 savaş uçaklarıyla vuruldu.

MEHMETÇİK ADIM ADIM KANDİL'E İLERLİYOR

81 ili temsilen her bir il için hedef belirlendi ve yerle bir edildi. Düzenlenen son operasyonların ardında Kandil'e karana ulaşmak için mesafe 40-50 kilometreye kadar indi.

PENÇE-KARTAL OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İHA'lar hedefleri işaretledi. F-16'lar ve Batman'dan havalanan 10 tane SİHA terör yuvalarını vurdu. Operasyon halen devam ediyor durmadı. 2020 yılı ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi PKK için güvenlik değildir. PKK, dün gece Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzey doğusunda cehennemi yaşamıştır.

DÜNYANIN EN HASSAS ORDUSU: TSK

Terör örgütü PKK'ya yakın hesaplar sade yazıp-çiziyorlar. Gerçekler terör örgütü hedeflerinin yerle bir olduğu yönünde… Vurulan bir sivili gösteremiyorlar. Bu noktada dünyanın en hassas ordusu Türk Silahlı Kuvvetleridir. Vurulan terör noktasının yanında 100 PKK'lı olsa 1 çocuk olsa Mehmetçik orayı vurmaz. Dün geceki operasyonda bir tek sivilin bile burnu kanamadı. Kanasaydı zaten terör hesapları aynı anda oradan canlı yayına geçerdi zaten buna insanlar dikkat etsin.

ABD'Lİ ASKERLERİN ZİYARET ETTİĞİ BÖLGE VURULDU

Dün gece yapılan operasyonlarda sadece Irak'ın kuzeyini değil, Suriye'nin kuzey doğusundaki Karacak bölgesindeki terör hedefleri de vuruldu. 2017 yılında ABD'li askerlerin ziyaret ettiği o bölgeyi yine vurmuştuk. Bu noktada MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) tebrik etmek lazım. MİT'in belirlediği hedefler vuruluyor. MİT bu bölgede destan yazıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ EN BÜYÜK DARBEYİ YEDİ

Ocak ayından itibaren yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütü sayısı 1.600'e yükseldi. Bu bir tarihi rekordur. Terör örgütü en büyük darbeyi yiyor.

OPERASYON NEDEN YAPILDI?

Terör örgütü üyeleri Irak'ın kuzeyindeki kamplardan gelip Türkiye'ye sızıyor ve sınırdaki karakollarımıza saldırıyordu. Bu terör yuvaları düzenlenen operasyonlar mühimmat depoları vuruldu. Kartal-Pençe Operasyonu ile Irak hükümetine mesaj verildi. Oradaki terör yuvalarını temizlemezsen gelir biz temizleriz mesajı gitti. Irak'ın dışında, ABD'ye Yunanistan'a ve İran'a bu harekatla mesaj verildi.

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