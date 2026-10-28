Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı! Conte, Montella ve Toppmöller masada

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler, sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışını değerlendirerek Antonio Conte, Vincenzo Montella ve Dino Toppmöller isimlerini gündeme taşıdı. Conte'nin Galatasaray hegemonyasını kırabilecek bir isim olduğunu savunan Kerpiççiler, Aykut Kocaman'ın geri dönüş ihtimalini de değerlendirdi. Yeni teknik direktörün kim olacağı ve yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.