Son dakika: Mehmetçik Kuzey Irak dağlarında! Yerli ve milli harekat! Kara operasyonu nasıl ilerliyor? Canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Mehmetçik Kuzey Irak’ta belirlenen terör hedeflerini imha ediyor. Kara harekatı nasıl ilerliyor? Terör hedefleri nasıl yerle bir ediliyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Son dakika haberi... Mehmetçik Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerini imha ediyor. Kara harekatı nasıl ilerliyor? Terör hedefleri nasıl yerle bir ediliyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.