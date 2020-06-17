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Son dakika: Mehmetçik Kuzey Irak dağlarında! Yerli ve milli harekat! Kara operasyonu nasıl ilerliyor? Canlı yayında anlattı |Video
Son dakika haberi... Mehmetçik Kuzey Irak’ta belirlenen terör hedeflerini imha ediyor. Kara harekatı nasıl ilerliyor? Terör hedefleri nasıl yerle bir ediliyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Son dakika haberi... Mehmetçik Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerini imha ediyor. Kara harekatı nasıl ilerliyor? Terör hedefleri nasıl yerle bir ediliyor? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.