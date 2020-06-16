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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı
Pençe-Kartal Operasyonu'nun detayları ortaya çıkmaya başladı. TSK ve MİT'in ortak çalışması ile vurulacak yerler tek tek tespit edildi. Sivilleri kalkan yapmaya çalışan terör örgütü PKK bozguna uğratıldı. Harekat ile sözde PKK karargahı 40 dakika boyunca bombalandı. İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkası…
Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:11
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