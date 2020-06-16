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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı

Pençe-Kartal Operasyonu'nun detayları ortaya çıkmaya başladı. TSK ve MİT'in ortak çalışması ile vurulacak yerler tek tek tespit edildi. Sivilleri kalkan yapmaya çalışan terör örgütü PKK bozguna uğratıldı. Harekat ile sözde PKK karargahı 40 dakika boyunca bombalandı. İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkası…

Giriş Tarihi: 16.06.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 15:11
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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı GALERİ DEVAM EDİYOR

Pençe-Kartal Harekatı ile PKK'ya ağır darbe indirildi. Stratejik hedefler tek tek vuruldu. Büyük yankı uyandıran Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkası ortaya çıktı. Vurulacak hedefler TSK ve MİT tarafından tek tek belirlendi ve terör örgütünün sözde karargahları yerle bir edildi.

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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı

İHA'lar hedef tespitinde kritik rol oynadı. Vurulan 81 hedef, istihbarat ekipleri ve İHA'lar tarafından belirlendi.

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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı

Hedeflerin PKK'ya ait olduğu kesinleşince F-16'lar havalandı. MİT tarafından belirlenen hedefler sürekli güncellendi.

Neden 81 hedef vuruldu? İşte Pençe-Kartal Operasyonu'nun şifreleri...

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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı

TRT Haber'in haberine göre; Son yılların en kapsamlı hava harekatıyla Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Geçtiğimiz yıl Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 harekatlarıyla terör örgütüne ağır darbe indirilmiş, 700'den fazla terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti.

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Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı

Terör örgütü PKK'nın geçiş güzergahı olan Sincar Dağı'nda, nokta atışıyla sözde karargahlar yerle bir edildi.