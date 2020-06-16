Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'nın sözde karargahı 40 dakika bombalandı

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Pençe-Kartal Harekatı ile PKK'ya ağır darbe indirildi. Stratejik hedefler tek tek vuruldu. Büyük yankı uyandıran Pençe-Kartal Operasyonu'nun perde arkası ortaya çıktı. Vurulacak hedefler TSK ve MİT tarafından tek tek belirlendi ve terör örgütünün sözde karargahları yerle bir edildi.