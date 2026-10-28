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Başkan Erdoğan, Tokayev'i ağırlıyor! Ankara'daki zirvenin gündemi: Enerji, ticaret ve Orta Koridor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan, Tokayev'i ağırlıyor! Ankara'daki zirvenin gündemi: Enerji, ticaret ve Orta Koridor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Ankara'da ağırlıyor. Resmî karşılama töreninin ardından iki liderin gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkiler, enerji, ticaret ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, temasların ayrıntılarını aktararak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde Ankara'daki diplomatik trafiğin yoğunlaşacağına dikkat çekti.

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