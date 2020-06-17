Son dakika: Haftanin’de terör yuvaları vuruluyor! Uzman izim bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, teröristlere ait hedefleri 'Pençe-Kaplan' operasyonu ile imha ediyor. Haftanin’de terör yuvaları tek tek vuruluyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret , A Haber canlı yayınında bölgedeki gelişmeler hakkında detayları aktardı. Şöhret, "Türkiye kendi göbeğini kendisi kesiyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, teröristlere ait hedefleri 'Pençe-Kaplan' operasyonu ile imha ediyor. Haftanin'de terör yuvaları tek tek vuruluyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret , A Haber canlı yayınında bölgedeki gelişmeler hakkında detayları aktardı. Şöhret, "Türkiye kendi göbeğini kendisi kesiyor." ifadelerini kullandı.