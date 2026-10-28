İstanbul Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga! Biri çocuk 6 kişi yaralandı: 1 kişinin durumu ağır

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'nde kurulan halk pazarında saat 08.04 sıralarında pazarcı iki grup arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda biri 15 yaşında çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferhat Ö.'nün (31) hayati tehlikesinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli Mustafa H.'yi (47) yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga, çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.