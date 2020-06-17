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Son dakika: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Harekat Merkezi'nden yönetiyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve , "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Komutanlığı 'nden sevk ve idare ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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BAKAN AKAR HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETİYOR

'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve , başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu 'nde sevk ve idare ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Harekat Merkezi'nden yönetiyor BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NU HAREKAT MERKEZİ'NDEN YÖNETİYOR

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