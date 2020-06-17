Son dakika: Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Harekat Merkezi'nden yönetiyor
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, başarıyla devam eden #Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor." ifadelerine yer verildi.
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